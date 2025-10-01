Після вибуху і пожежі у Мюнхені знайшли тіло ще одного загиблого

За даними поліції, в результаті пожежі і вибухів на півночі Мюнхена загинула ще одна людина, окрім підозрюваного.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За останньою інформацією, тіло знайдено на верхньому поверсі житлового будинку, повідомив на пресконференції шеф поліції Мюнхена Томас Хампель. Вхід до будівлі наразі закритий. Загиблий, ймовірно, є 90-річним батьком підозрюваного у скоєнні злочину.

Мати і дочка чоловіка отримали поранення в результаті пожежі. 21-річна донька була врятована співробітниками служби порятунку сьогодні вранці за допомогою драбини з першого поверху палаючого будинку. За словами Гампеля, вона погрожувала стрибнути в полум'я. Вона отримала незначні травми. Поліцейські також зустріли 81-річну жінку, матір підозрюваного, перед будинком.

Як повідомляється, вона отримала поранення середньої тяжкості.

Влада вважає, що 57-річний підозрюваний підпалив будинок через сімейну суперечку і встановив там міни-пастки. За даними слідства, він наклав на себе руки після того, як його переслідувала поліція. Чоловік залишив листа з погрозами на адресу Октоберфесту. В результаті фестиваль був закритий на кілька годин. З того часу поліція дала дозвіл на проведення заходу.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн назвав тимчасове закриття Октоберфесту правильним рішенням. Загроза від людини, яка так жорстоко вчинила проти власної сім'ї, підпаливши і фактично підірвавши будинок своїх батьків, повинна сприйматися серйозно, сказав міністр.