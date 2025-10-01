У Мюнхені відновлюють роботу Октоберфесту, призупиненого через загрозу вибуху

Мюнхенський пивний фестиваль Октоберфест, який був закритий через загрозу вибуху, знову відкриється о 17:30.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Поліція перевірила ситуацію і не виявила загрози, повідомив мер Мюнхена Дітер Райтер (СДПН) в Instagram.

За словами посадовців, продовження Октоберфесту є безпечним. Тому територія фестивалю на Терезієнвізе буде знову відкрита для відвідувачів.

Причиною багатогодинного закриття став вибух на півночі Мюнхена. У мерії Мюнхена говорили про "неспецифічну вибухову загрозу у зв'язку з вибухом на півночі Мюнхена".

У загиблого підозрюваного у скоєнні теракту було знайдено лист зізнання зі згадками про Октоберфест. Місто вирішило закрити фестиваль, поки територія не буде ретельно обшукана.

На території фестивалю було задіяно від 25 до 30 собак-шукачів бомб з усієї Баварії, а також понад 500 поліцейських.