В Мюнхені стався вибух і лунали постріли: є загиблий

Від ранку середу у північній частині німецького Мюнхена триває масштабна операція поліції та пожежної служби – на місці перебувають і сапери.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, сталося кілька вибухів. Також, ймовірно, лунали постріли. Було знайдено тіло чоловіка.

Як стало відомо Bild, чоловік, ймовірно, заклав вибухівку у будинку своїх батьків, підпалив його, а потім наклав на себе руки.

Крім того, було знайдено щонайменше ще одну особу з вогнепальними пораненнями.

Поліція оточила велику територію і радить мешканцям та водіям уникати цього району або об'їжджати його.

Представник поліції Томас Шельшорн заявив виданню, що наразі немає небезпеки для населення, та що інцидент не має стосунку до Октоберфесту, який зараз відбувається у місті.

