После взрыва и пожара в Мюнхене нашли тело еще одного погибшего

По данным полиции, в результате пожара и взрывов на севере Мюнхена погиб еще один человек, кроме подозреваемого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По последней информации, тело найдено на верхнем этаже жилого дома, сообщил на пресс-конференции шеф полиции Мюнхена Томас Хампель. Вход в здание в настоящее время закрыт. Погибший, вероятно, является 90-летним отцом подозреваемого в совершении преступления.

Мать и дочь мужчины получили ранения в результате пожара. 21-летняя дочь была спасена сотрудниками службы спасения сегодня утром с помощью лестницы с первого этажа горящего дома. По словам Гампеля, она угрожала прыгнуть в пламя. Она получила незначительные травмы. Полицейские также встретили 81-летнюю женщину, мать подозреваемого, перед домом.

Как сообщается, она получила ранения средней тяжести.

Власти считают, что 57-летний подозреваемый поджег дом из-за семейной ссоры и установил там мины-ловушки. По данным следствия, он покончил с собой после того, как его преследовала полиция. Мужчина оставил письмо с угрозами в адрес Октоберфеста. В результате фестиваль был закрыт на несколько часов. С тех пор полиция дала разрешение на проведение мероприятия.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн назвал временное закрытие Октоберфеста правильным решением. Угроза от человека, который так жестоко поступил против собственной семьи, подпалив и фактически взорвав дом своих родителей, должна восприниматься серьезно, сказал министр.