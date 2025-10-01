В Австрії оголосили вирок репатрійованій із Сирії жінці через участь в ІДІЛ

Суд Зальцбурга в середу визнав 28-річну австрійку, яка була репатрійована з табору для жінок бійців ІДІЛ, винною у членстві в терористичній організації та присудив умовний термін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA.

28-річна громадянка Австрії, яку в суді назвали Марія Г., прийняла іслам наприкінці 2013 року та наступного року вирушила до Сирії, де вийшла заміж за бойовика ІДІЛ та народила від нього двох дітей.

У 2019 році Марії Г. та її синам вдалося покинути останній оточений опорний пункт ІДІЛ через гуманітарний коридор. Вона потрапила в полон, після чого утримувалась у кількох таборах для жінок бійців "Ісламської держави".

Жінка разом із дітьми повернулась до Австрії в березні 2025 року, після чого проти неї порушили справу за фактом членства в терористичній організації.

Прокуратура визнала, що не встановила доказів участі Марії Г. у воєнних злочинах ІДІЛ, а лише факт проживання на контрольованій ними території Сирії. Жінка повністю визнала провину в суді та казала, що вже не може пояснити, чому навернулась до радикальних поглядів.

З урахуванням цього регіональний суд Зальцбурга засудив австрійку до умовного тюремного ув'язнення терміном на 24 місяці.

Окрім Австрії, Бельгія, Франція, Німеччина та Нідерланди також репатріювали родичів бойовиків "Ісламської держави". Багато з них були звинувачені в терористичних злочинах і ув'язнені.

