В Австрии вынесли приговор репатриированной из Сирии женщине за участие в ИГИЛ

Суд Зальцбурга в среду признал 28-летнюю австрийку, которая была репатриирована из лагеря для женщин-бойцов ИГИЛ, виновной в членстве в террористической организации и приговорил к условному сроку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

28-летняя гражданка Австрии, которую в суде назвали Мария Г., приняла ислам в конце 2013 года и в следующем году отправилась в Сирию, где вышла замуж за боевика ИГИЛ и родила от него двоих детей.

В 2019 году Марии Г. и ее сыновьям удалось покинуть последний окруженный опорный пункт ИГИЛ через гуманитарный коридор. Она попала в плен, после чего содержалась в нескольких лагерях для женщин-бойцов "Исламского государства".

Женщина вместе с детьми вернулась в Австрию в марте 2025 года, после чего против нее возбудили дело по факту членства в террористической организации.

Прокуратура признала, что не установила доказательств участия Марии Г. в военных преступлениях ИГИЛ, а лишь факт проживания на контролируемой ими территории Сирии. Женщина полностью признала вину в суде и сказала, что уже не может объяснить, почему обратилась к радикальным взглядам.

С учетом этого региональный суд Зальцбурга приговорил австрийку к условному тюремному заключению сроком на 24 месяца.

Кроме Австрии, Бельгия, Франция, Германия и Нидерланды также репатриировали родственников боевиков "Исламского государства". Многие из них были обвинены в террористических преступлениях и заключены в тюрьму.

