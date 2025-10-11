Лідери Італії та Іспанії візьмуть участь у саміті щодо сектора Гази

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр Іспанії Педро Санчес у понеділок, 13 жовтня, прибудуть до Єгипту для участі в міжнародному саміті, присвяченому ситуації в секторі Гази.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як повідомили уряди обох країн, лідери отримали офіційні запрошення на захід, який відбудеться в Каїрі.

Президент США Дональд Трамп також підтвердив, що зустрінеться там із "багатьма лідерами", щоб обговорити майбутнє сектора Гази та подальші кроки у межах мирного плану.

Очікується, що до саміту приєднаються представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Катару, ОАЕ, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії, утім офіційного підтвердження їхньої участі наразі немає.

Перемир'я в секторі Гази офіційно розпочалося опівдні 10 жовтня, коли Армія оборони Ізраїлю заявила, що вивела війська на узгоджені лінії розгортання в рамках угоди з ХАМАС про звільнення всіх заручників.

Трамп заявив, що "в цілому існує консенсус" щодо наступних етапів плану припинення вогню в секторі Гази.