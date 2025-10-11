Лидеры Италии и Испании примут участие в саммите по сектору Газы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Испании Педро Санчес в понедельник, 13 октября, прибудут в Египет для участия в международном саммите, посвященном ситуации в секторе Газы.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как сообщили правительства обеих стран, лидеры получили официальные приглашения на мероприятие, которое состоится в Каире.

Президент США Дональд Трамп также подтвердил, что встретится там с "многими лидерами", чтобы обсудить будущее сектора Газы и дальнейшие шаги в рамках мирного плана.

Ожидается, что к саммиту присоединятся представители Великобритании, Германии, Франции, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии, однако официального подтверждения их участия пока нет.

Перемирие в секторе Газа официально началось в полдень 10 октября, когда Армия обороны Израиля заявила, что вывела войска на согласованные линии развертывания в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении всех заложников.

Трамп заявил, что "в целом существует консенсус" относительно следующих этапов плана прекращения огня в секторе Газа.