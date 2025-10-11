Трамп заявив про "консенсус" щодо наступних етапів плану перемир’я в секторі Гази
Американський президент Дональд Трамп заявив, що "в цілому існує консенсус" щодо наступних етапів плану припинення вогню в секторі Гази.
Його слова цитує The Guardian, пише "Європейська правда".
Трамп заявив, що "в цілому існує консенсус" щодо наступних етапів плану припинення вогню в Газі, але визнав, що "деякі деталі ще будуть опрацьовані".
Президент США також впевнений, що угода "витримає", тому що ХАМАС та Ізраїль "втомилися від бойових дій".
Трамп підтвердив, що в понеділок, 13 жовтня, зустрінеться з "багатьма лідерами" в Каїрі, щоб обговорити майбутнє Гази.
Перемир'я в секторі Гази офіційно розпочалося опівдні 10 жовтня, коли Армія оборони Ізраїлю заявила, що вивела війська на узгоджені лінії розгортання в рамках угоди з ХАМАС про звільнення всіх заручників.
Нагадаємо, 9 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, який передбачає звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ на узгоджену лінію.
Раніше адміністрація Трампа оприлюднила деталі цієї пропозиції.