Британські літаки виконали 12-годинну місію поблизу кордону РФ

Британські літаки Королівських повітряних сил на початку цього тижня здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО з патрулювання поблизу кордону Росії на тлі низки провокацій проти країн-членів Альянсу.

Про це розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У четвер літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon пролетіли з Арктичного регіону повз Білорусь і Україну за підтримки літака-заправника KC-135 ВПС США.

У Британії заявили, що ця операція була проведена після порушення повітряного простору країн НАТО, включаючи Польщу, Румунію та Естонію.

Як зазначив британський міністр, "це була значна спільна місія з нашими союзниками з США та НАТО".

"Це не тільки надає цінну інформацію для підвищення оперативної обізнаності наших збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО (кремлівському правителю Владіміру) Путіну та нашим супротивникам", – додав Гілі.

ЗМІ повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.

Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, в якій закликав держави-члени Європейського Союзу збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони.