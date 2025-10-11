Британские самолеты выполнили 12-часовую миссию вблизи границы РФ

Британские самолеты Королевских воздушных сил в начале этой недели осуществили 12-часовую миссию вместе с силами США и НАТО по патрулированию вблизи границы России на фоне ряда провокаций против стран-членов Альянса.

Об этом рассказал министр обороны Великобритании Джон Хили, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

В четверг самолет электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint и морской патрульный самолет P-8A Poseidon пролетели из Арктического региона мимо Беларуси и Украины при поддержке самолета-заправщика KC-135 ВВС США.

В Британии заявили, что эта операция была проведена после нарушения воздушного пространства стран НАТО, включая Польшу, Румынию и Эстонию.

Как отметил британский министр, "это была значительная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО".

"Это не только предоставляет ценную информацию для повышения оперативной осведомленности наших вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО (кремлевскому правителю Владимиру) Путину и нашим противникам", – добавил Хили.

СМИ сообщали, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готов ответить на последующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.

Европейский парламент 9 октября утвердил резолюцию, в которой призвал государства-члены Европейского Союза сбивать воздушные цели, которые незаконно нарушают их границы.