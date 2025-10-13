В уряді Молдови запевняють, що модернізація армії не порушує нейтралітет країни

В уряді Молдови заявили, що модернізація національної армії не означає мілітаризацію країни і не суперечить її нейтральному статусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник молдовського уряду Даніел Воде в ефірі телеканалу Moldova 1.

За словами Воде, виділення ресурсів на оновлення оборонного сектора – це не підготовка до війни, а елементарна турбота про безпеку громадян і гідні умови для військових.

"Якби я не працював в уряді і дивився новини тільки очима критиків, я б, напевно, теж повірив, що Молдова перетворюється на натовський полігон. Але це неправда. Коли ми модернізуємо армію – ми покращуємо умови для людей, які служать своїй країні", – зазначив Воде.

Він навів приклад військових із батальйону "Geniu", які займаються розмінуванням у Молдові та беруть участь у міжнародних місіях під егідою ООН.

Воде також нагадав, що в умовах війни Росії проти України безпека Молдови потребує адекватних інструментів спостереження за повітряним простором.

Речник уряду наголосив, що модернізація армії не порушує принципу нейтралітету, закріпленого в конституції.

"Ми не відмовляємося від нейтралітету. Ніхто його не забирає. Єдина країна, яка не поважає нейтралітет Молдови, – це Росія, яка утримує свої війська незаконно в Придністров'ї. Це знають усі", – підсумував Воде.

Нагадаємо, 8 жовтня уряд Молдови схвалив військову стратегію на 2025-2035 роки, яка визначає напрямки розвитку національної оборонної системи та встановлює пріоритети модернізації Збройних сил.

Нова військова стратегія спрямована на зміцнення потенціалу протиповітряної оборони, посилення кібербезпеки та поліпшення військової підготовки для реагування на нові виклики у сфері безпеки.

У грудні 2024 року парламент Молдови після тривалих дебатів затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як ключовий фактор загрози.