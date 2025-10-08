Молдова схвалила військову стратегію: у пріоритеті ППО і кібербезпека
Уряд Молдови у середу схвалив військову стратегію на 2025-2035 роки, яка визначає напрямки розвитку національної оборонної системи та встановлює пріоритети модернізації Збройних сил.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IPN.
Нова військова стратегія Молдови, як повідомляється, спрямована на зміцнення потенціалу протиповітряної оборони, посилення кібербезпеки та поліпшення військової підготовки для реагування на нові виклики у сфері безпеки.
Очільник молдовського Міноборони Анатолій Носатий сказав, що стратегія спрямована на "перетворення збройних сил на сучасну, професійну, оснащену та навчену військову інституцію, здатну захищати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність держави".
Він зазначив, що цілі документа охоплюють модернізацію та стандартизацію армії, підвищення взаємодії з зовнішніми партнерами та інтеграцію в європейську архітектуру безпеки.
На зовнішньому рівні стратегія передбачає розширення співпраці Молдови з Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами шляхом приведення у відповідність до стандартів оборони та безпеки.
Попередня військова стратегія була ухвалена в Молдові у 2018 році.
У грудні 2024 року парламент Молдови після тривалих дебатів затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як ключовий фактор загрози.
Перед тим у Молдові ухвалили закон щодо можливості перевірки на поліграфі охочих вступати на військову службу за контрактом та чинних військовослужбовців, які за посадою мають доступ до важливої інформації.