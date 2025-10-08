Молдова схвалила військову стратегію: у пріоритеті ППО і кібербезпека

Уряд Молдови у середу схвалив військову стратегію на 2025-2035 роки, яка визначає напрямки розвитку національної оборонної системи та встановлює пріоритети модернізації Збройних сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IPN.

Нова військова стратегія Молдови, як повідомляється, спрямована на зміцнення потенціалу протиповітряної оборони, посилення кібербезпеки та поліпшення військової підготовки для реагування на нові виклики у сфері безпеки.

Очільник молдовського Міноборони Анатолій Носатий сказав, що стратегія спрямована на "перетворення збройних сил на сучасну, професійну, оснащену та навчену військову інституцію, здатну захищати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність держави".

Він зазначив, що цілі документа охоплюють модернізацію та стандартизацію армії, підвищення взаємодії з зовнішніми партнерами та інтеграцію в європейську архітектуру безпеки.

На зовнішньому рівні стратегія передбачає розширення співпраці Молдови з Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами шляхом приведення у відповідність до стандартів оборони та безпеки.

Попередня військова стратегія була ухвалена в Молдові у 2018 році.

У грудні 2024 року парламент Молдови після тривалих дебатів затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як ключовий фактор загрози.

Перед тим у Молдові ухвалили закон щодо можливості перевірки на поліграфі охочих вступати на військову службу за контрактом та чинних військовослужбовців, які за посадою мають доступ до важливої інформації.