В правительстве Молдовы уверяют, что модернизация армии не нарушает нейтралитет страны

В правительстве Молдовы заявили, что модернизация национальной армии не означает милитаризацию страны и не противоречит ее нейтральному статусу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель молдавского правительства Даниэл Водэ в эфире телеканала Moldova 1.

По словам Водэ, выделение ресурсов на обновление оборонного сектора – это не подготовка к войне, а элементарная забота о безопасности граждан и достойных условиях для военных.

"Если бы я не работал в правительстве и смотрел новости только глазами критиков, я бы, наверное, тоже поверил, что Молдова превращается в натовский полигон. Но это неправда. Когда мы модернизируем армию – мы улучшаем условия для людей, которые служат своей стране", – отметил Водэ.

Он привел пример военных из батальона "Geniu", которые занимаются разминированием в Молдове и участвуют в международных миссиях под эгидой ООН.

Водэ также напомнил, что в условиях войны России против Украины безопасность Молдовы требует адекватных инструментов наблюдения за воздушным пространством.

Представитель правительства подчеркнул, что модернизация армии не нарушает принципа нейтралитета, закрепленного в конституции.

"Мы не отказываемся от нейтралитета. Никто его не забирает. Единственная страна, которая не уважает нейтралитет Молдовы, – это Россия, которая удерживает свои войска незаконно в Приднестровье. Это знают все", – подытожил Водэ.

Напомним, 8 октября правительство Молдовы одобрило военную стратегию на 2025-2035 годы, которая определяет направления развития национальной оборонной системы и устанавливает приоритеты модернизации Вооруженных сил.

Новая военная стратегия направлена на укрепление потенциала противовоздушной обороны, усиление кибербезопасности и улучшение военной подготовки для реагирования на новые вызовы в сфере безопасности.

В декабре 2024 года парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы.