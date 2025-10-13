Німеччина планує придбати понад 400 бронемашин за 7 млрд євро

Міністерство фінансів Німеччини підготувало запит про схвалення фінансування 424 нових колісних броньованих транспортних засобів на суму майже 7 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Запит Мінфіну Німеччини про постачання озброєння для армії країни був поданий для затвердження до бюджетного комітету Бундестагу і, як очікується, має бути розглянутий у найближчі дні.

Найбільша частина угоди – це рамкова угода з оборонною групою General Dynamics про закупівлю 274 розвідувальних машин на суму близько 3,5 млрд євро, перші поставки яких заплановано на 2028 рік.

Опція на придбання ще 82 розвідувальних танків у General Dynamics може збільшити обсяг замовлення до 356 машин або до 4,6 млрд євро.

Другий проєкт передбачає закупівлю 150 колісних броньованих бойових машин піхоти Schakal на суму близько 3,4 млрд євро. Поставка бойових машин запланована на період з 2027 по 2031 рік.

Придбання бойових машин Schakal також може бути розширене на пізнішому етапі з опцією на додаткові 200 машин.

У проєкті бюджету на 2026 рік уряд Німеччини заклав зростання оборонних витрат з 62,4 млрд євро до 82,7 млрд євро – насамперед за рахунок фінансування закупівель зброї та боєприпасів.

У вересні Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливої закупівлі урядом Німеччини ракет класу "повітря–повітря" середньої дальності AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles та супутнього обладнання на орієнтовну суму $1,23 млрд.