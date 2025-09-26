США схвалили продаж ракет AMRAAM та обладнання Німеччині на $1,23 млрд

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливої закупівлі урядом Німеччини ракет класу "повітря–повітря" середньої дальності AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles та супутнього обладнання на орієнтовну суму $1,23 млрд.

Про це повідомило Агентство оборонної співпраці при міністерстві війни США, пише "Європейська правда".

Уряд Німеччини звернувся з проханням придбати до 400 ракет AIM-120D-3 AMRAAM, до 12 систем наведення AIM-120D-3 AMRAAM; та один інтегрований випробувальний зразок AIM-120 AMRAAM.

До пакета будуть включені також товари, що не належать до основного оборонного обладнання: телеметричні комплекти AMRAAM, секції управління, контейнери та обладнання підтримки; випробувальні комплекти ADU-891 Adaptor Group; шифрувальні пристрої KGV-135A; запасні частини, витратні матеріали та аксесуари тощо.

Загальна оціночна вартість становить $1,23 млрд.

Цей запланований продаж сприятиме цілям зовнішньої політики та національної безпеки США, підвищивши рівень безпеки союзника НАТО, який є фактором політичної стабільності та економічного прогресу в Європі, сказано у повідомленні.

AIM-120D-3 AMRAAM – це найновіша модифікація американської керованої ракети класу "повітря–повітря" середньої дальності, розробленої компанією RTX (Raytheon Technologies).

Ракета призначена для повітряних боїв і є ключовим елементом арсеналу ВПС США та союзників по НАТО. Вона забезпечує можливість знищення літаків, безпілотників і крилатих ракет у складних умовах сучасної війни.

Нагадаємо, днями США схвалили продаж Польщі Javelin на $780 млн.

Крім того, у липні США оголосили про надання Польщі кредитних гарантій у розмірі $4 млрд доларів, які будуть використані на переозброєння польських Збройних сил.