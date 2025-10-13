Германия планирует приобрести более 400 бронемашин за 7 млрд евро

Министерство финансов Германии подготовило запрос об одобрении финансирования 424 новых колесных бронированных транспортных средств на сумму почти 7 миллиардов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Запрос Минфина Германии о поставках вооружения для армии страны был подан на утверждение в бюджетный комитет Бундестага и, как ожидается, должен быть рассмотрен в ближайшие дни.

Наибольшая часть сделки – это рамочное соглашение с оборонной группой General Dynamics о закупке 274 разведывательных машин на сумму около 3,5 млрд евро, первые поставки которых запланированы на 2028 год.

Опция на приобретение еще 82 разведывательных танков у General Dynamics может увеличить объем заказа до 356 машин или до 4,6 млрд евро.

Второй проект предусматривает закупку 150 колесных бронированных боевых машин пехоты Schakal на сумму около 3,4 млрд евро. Поставка боевых машин запланирована на период с 2027 по 2031 год.

Приобретение боевых машин Schakal также может быть расширено на более позднем этапе с опцией на дополнительные 200 машин.

В проекте бюджета на 2026 год правительство Германии заложило рост оборонных расходов с 62,4 млрд евро до 82,7 млрд евро – прежде всего за счет финансирования закупок оружия и боеприпасов.

В сентябре Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной закупки правительством Германии ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму $1,23 млрд.