Парламент Словаччини не зміг засудити вторгнення російських дронів у Польщу

Депутати партій коаліції Словаччини в парламентському комітеті з питань оборони не підтримали опозиційний проєкт резолюції щодо засудження російської атаки дронами на територію Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

Голова комітету з питань оборони та безпеки словацького парламенту Річард Глюк від партії премʼєр-міністра Smer назвав такі резолюції непотрібними.

"Ми вже маємо достатньо порожніх резолюцій, які опозиція подає на кожному засіданні. Водночас стаття 4 (Договору про НАТО. – Ред.) була активована, а це означає, що Словаччина бере участь", – сказав він.

Рішення депутатів коаліції розкритикував представник опозиційної партії SaS Юрай Крупа.

"Урядова коаліція не здатна засудити ворожі дії Російської Федерації щодо партнерів і союзників Словаччини. Це було просто відхилено. Незважаючи на те, що ми намагаємося якимось чином пожвавити співпрацю в межах Вишеградської четвірки", – додав він.

У ніч проти 10 вересня під час російських повітряних ударів по Україні повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 російських дронів.

Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, в якій закликав держави-члени Європейського Союзу збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони.