Парламент Словакии не смог осудить вторжение российских дронов в Польшу

Депутаты партий коалиции Словакии в парламентском комитете по вопросам обороны не поддержали оппозиционный проект резолюции по осуждению российской атаки дронами на территорию Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

Председатель комитета по вопросам обороны и безопасности словацкого парламента Ричард Глюк от партии премьер-министра Smer назвал такие резолюции ненужными.

"У нас и так достаточно пустых резолюций, которые оппозиция подает на каждом заседании. В то же время статья 4 (Договора о НАТО. – Ред.) была активирована, а это означает, что Словакия участвует", – сказал он.

Решение депутатов коалиции раскритиковал представитель оппозиционной партии SaS Юрай Крупа.

"Правительственная коалиция не способна осудить враждебные действия Российской Федерации в отношении партнеров и союзников Словакии. Это было просто отклонено. Несмотря на то, что мы пытаемся каким-то образом оживить сотрудничество в рамках Вышеградской четверки", – добавил он.

В ночь на 10 сентября во время российских воздушных ударов по Украине воздушное пространство Польши нарушили по меньшей мере 19 российских дронов.

Европейский парламент 9 октября утвердил резолюцию, в которой призвал государства-члены Европейского Союза сбивать воздушные цели, которые незаконно нарушают их границы.