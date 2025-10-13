Ердоган жартома порадив премʼєрці Італії кинути курити

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з італійською премʼєркою Джорджею Мелоні на полях мирного саміту з питань Гази у Єгипті порадив їй позбутись однієї шкідливої звички.

Як повідомляє "Європейська правда", відео зустрічі опублікував кореспондент турецького телеканалу TRT World Ендрю Гопкінс.

Під час привітання Ердоган через перекладача каже Мелоні, що та "має чудовий вигляд".

"Але я повинен якось змусити вас кинути курити", – додав він.

Італійська премʼєрка, а також лідери Великої Британії та Франції, які стоять поруч, реагують на цю репліку з гумором. "Я знаю, я знаю", – каже англійською Мелоні.

А Емманюель Макрон додає: "Це неможливо".

