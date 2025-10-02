"Ви повинні перепросити": прем’єр Албанії потролив Трампа перед Макроном та Алієвим

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама під час саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені у четвер пожартував перед світовими лідерами над заявою президента США Дональда Трампа про закінчення війни, якої ніколи не було.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у вересні Трамп помилково заявив, що зумів залагодити конфлікт між Азербайджаном і "Албанією", у той час як йшлося про вірмено-азербайджанський конфлікт.

Стоячи поруч із французьким президентом Емманюелем Макроном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем’єр Албанії Еді Рама жартома зажадав вибачень від Макрона, оскільки той не привітав політиків із вирішенням "конфлікту між Албанією та Азербайджаном".

"Ви повинні перепросити, перед нами обома", – сказав Рама, звертаючись до Макрона. "Тому що ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном", – сказав Рама, викликавши сміх у своїх співрозмовників.

"Мені шкода через це", – жартома у відповідь підіграв Макрон.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macron’a:



İlham Aliyev’i ve beni tebrik etmelisiniz.



Trump aramızdaki çatışmayı sona erdirdi. pic.twitter.com/r7oi4VLaPa – THS Haber (@temmuzhaber) October 2, 2025

Зазначимо, Трамп плутав не тільки Албанію з Вірменією, а й помилково говорив, що зупинив війну між "Камбоджею та Азербайджаном". Минулого тижня міністри цих країн, які не мають особливих стосунків, зустрілися в залі ГА ООН та опублікували фото рукостискання у своїх соцмережах.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору.

Читайте також статтю: Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії.