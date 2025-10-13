Эрдоган в шутку посоветовал премьер-министру Италии бросить курить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони на полях мирного саммита по вопросам Газы в Египте посоветовал ей избавиться от одной вредной привычки.

Как сообщает "Европейская правда", видео встречи опубликовал корреспондент турецкого телеканала TRT World Эндрю Хопкинс.

Во время приветствия Эрдоган через переводчика говорит Мелони, что она "выглядит великолепно".

"Но я должен как-то заставить вас бросить курить", – добавил он.

NEW: #Turkiye's President Erdoğan tells #Italy's Meloni she's looking well but should give up smoking, calls UK's Starmer a 'good man'



During 4-way meeting also involving France's Macron at Egypt's Gaza Summit. President's anti-smoking stance is well known in Turkiye. pic.twitter.com/YJ7kz9ncwQ – Andrew Hopkins (@achopkins1) October 13, 2025

Итальянский премьер, а также лидеры Великобритании и Франции, стоящие рядом, реагируют на эту реплику с юмором. "Я знаю, я знаю", – говорит на английском Мелони.

А Эмманюэль Макрон добавляет: "Это невозможно".

В апреле вице-президент США Джей Ди Венс выразил свое восхищение Мелони и итальянским языком, сказав, что она могла бы назвать его болваном, и это все равно звучало бы прекрасно.

Напомним, премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене пошутил перед мировыми лидерами над заявлением президента США Дональда Трампа об окончании войны, которой никогда не было.