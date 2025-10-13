Сікорський похвалив Трампа за досягнуту угоду між Ізраїлем і ХАМАС

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у понеділок відзначив роль президента США Дональда Трампа в укладанні угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Сікорський сказав на понеділковій пресконференції, що Польща вже багато років є прихильником дводержавного вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту, засуджує тероризм ХАМАС та зловживання силою з боку Ізраїлю як у секторі Гази, так і на Західному березі річки Йордан.

Глава польського МЗС сказав, що Польща від самого початку рішуче підтримувала мирні зусилля президента Трампа.

"Ми як держава і я особисто раді, що станом на зараз убивства і руйнування припинилися, і що як заручники, так і в'язні були звільнені. Слід визнати, що і зміст, і стиль переговорів президента Трампа були успішними", – сказав він.

Сікорський додав, що "Сполучені Штати використали свою могутність, свій авторитет, щоб взяти участь у службі миру".

Нагадаємо, зранку 13 жовтня ХАМАС звільнив і передав Червоному Хресту перших сім заручників. Згодом бойовики звільнили ще 13 людей і таким чином усі 20 заручників, які перебували в неволі понад два роки, повернулись.

Заручників звільнили у межах угоди про припинення вогню, досягнутої за участю адміністрації президента США Дональда Трампа.