Сикорский похвалил Трампа за достигнутое соглашение между Израилем и ХАМАС

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник отметил роль президента США Дональда Трампа в заключении соглашения между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Сикорский сказал на понедельничной пресс-конференции, что Польша уже много лет является сторонником двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, осуждает терроризм ХАМАС и злоупотребление силой со стороны Израиля как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.

Глава польского МИД сказал, что Польша с самого начала решительно поддерживала мирные усилия президента Трампа.

"Мы как государство и я лично рады, что на данный момент убийства и разрушения прекратились, и что как заложники, так и заключенные были освобождены. Следует признать, что и содержание, и стиль переговоров президента Трампа были успешными", – сказал он.

Сикорский добавил, что "Соединенные Штаты использовали свою мощь, свой авторитет, чтобы принять участие в служении миру".

Напомним, утром 13 октября ХАМАС освободил и передал Красному Кресту первых семь заложников. Впоследствии боевики освободили еще 13 человек и таким образом все 20 заложников, которые находились в неволе более двух лет, вернулись.

Заложники были освобождены в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.