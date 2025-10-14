У Фінляндії побудували завод, де збиратимуть двигуни для F-35

У фінському місті Ліннавуорі завершили будівництво об'єкта зі складання та обслуговування двигунів винищувачів F-35.

Про це повідомила пресслужба фінської оборонної компанії Patria, пише "Європейська правда".

Виробничі приміщення спочатку використовуватимуться для складання двигунів, а згодом у них також здійснюватиметься їхнє технічне обслуговування.

Перші винищувачі F-35A у Фінляндії прибудуть на базу Rovaniemi в Лапландії наприкінці 2026 року.

Об’єкт був побудований відповідно до цілей і винятково високих вимог безпеки, встановлених програмою F-35 і американським виробником двигунів Pratt & Whitney, в рамках промислового співробітництва за проєктом F-35.

Згідно з угодою, укладеною з Pratt & Whitney у 2024 році, Patria займатиметься складанням двигунів F-35 та їхніх компонентів у період із 2025 до 2030 року, а з 2030 року розпочнеться етап технічного обслуговування двигунів F-35.

Крім виробничих приміщень, у Ліннавуорі було побудовано нові інфраструктурні об'єкти і транспортні магістралі.

Також нещодавно писали, що у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для F-35.

А у серпні США схвалили можливий продаж Польщі послуг з технічного обслуговування та логістичної підтримки винищувачів F-35 на суму 1,85 млрд доларів.