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Rheinmetall побудував у Німеччині завод для виробництва деталей для американських F-35

Новини — Середа, 2 липня 2025, 09:22 — Уляна Кричковська

У німецькому місті Веце оборонний підрядник німецького збройового концерну Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Виробництво деталей фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35 у землі Північний Рейн-Вестфалія розпочнеться за кілька днів.

Як зазначається, вартість цього заводу склала близько 200 млн євро. Генеральний директор Армін Паппергер оголосив, що виробництво розпочнеться за кілька днів – "можливо, навіть завтра".

Rheinmetall постачає компоненти американській компанії Northrop Grumman, яка раніше виготовляла центральні секції фюзеляжу, що складаються з близько 300 тисяч окремих деталей, у США. Німеччина замовила 35 літаків F-35. Вони призначені для заміни застарілих винищувачів Tornado німецьких збройних сил.

У звичайному режимі в Веце планується виробляти 30 центральних секцій фюзеляжу на рік з можливістю додаткових змін. 

"Ми хочемо виробляти до 36 таких основних компонентів для найуніверсальнішого і найпотужнішого винищувача в світі тут, у Веце, щороку", – заявив Паппергер, висловивши впевненість, що Німеччина також розмістить подальші замовлення.

Будівництво двотонної центральної секції є складним процесом. Після низки технічних підготовчих робіт і різних етапів виробництва перша центральна секція має бути поставлена восени 2026 року. Вона буде відправлена до США, де винищувач буде зібраний з усіх інших компонентів і стане невидимим для радарів.

Наразі на заводі працює 200 людей, а до осені 2026 року їхня кількість зросте до понад 400. Rheinmetall має рамкову угоду на будівництво 400 центральних частин фюзеляжу F-35 протягом 17–20 років. 

У травні стало відомо, що уряд Латвії веде переговори з Rheinmetall щодо виробництва оборонного обладнання всередині країни.

Нещодавно писали, що Міністерство оборони Нідерландів профінансує виробництво 20 наземних транспортних засобів Ermine (Hermelin) для Збройних Сил України, які виготовить Rheinmetall.

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