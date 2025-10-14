У Бельгії через масштабний страйк аеропорти Брюсселя масово скасовують рейси

У вівторок, 14 жовтня, у Бельгії проходить загальнонаціональний страйк, учасники якого невдоволені планом уряду щодо економії бюджетних коштів.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

Найбільший у країні аеропорт Брюсселя скасував усі вильоти через страйк співробітників служби безпеки.

Аеропорт Шарлеруа, великий європейський хаб для бюджетної авіакомпанії Ryanair, заявив, що не може виконувати рейси через брак персоналу.

Затримки і скасування рейсів також торкнулися метро, трамваїв і автобусів бельгійської столиці.

Поліція столиці порадила громадянам уникати деяких центральних районів і пересуватися на автомобілях.

Борючись із бюджетним дефіцитом, розмір якого порушує правила Європейського Союзу, бельгійський уряд на чолі з Бартом де Вевером прагне реформувати пенсійну систему та провести інші заходи економії, що спричинили лють профспілок.

Профспілки виступили з рішучою опозицією проти запланованих реформ, включаючи скорочення дострокового виходу на пенсію та замороження індексації заробітної плати.

"Цей уряд обіцяв більше стабільних робочих місць і підвищення купівельної спроможності. Порожні слова! І знову всі платять, крім багатих", – заявила профспілка CSC, закликаючи людей вийти на вулиці з протестом.

Профспілки очікують, що в середу в Брюсселі до мітингу приєднаються десятки тисяч людей.

Акція протесту посилить тиск на коаліційний уряд де Вевера, який у понеділок не зміг домовитися про бюджет, у зв’язку із чим він відклав важливу промову в парламенті, заплановану на вівторок.

Повідомляли також, що 14 жовтня у Греції зупинили роботу громадський транспорт і порти через загальнонаціональний страйк, організований найбільшими профспілками державного та приватного секторів – ADEDY і GSEE.

У квітні два найбільші аеропорти Бельгії вже попереджали про скасування рейсів у день, коли бельгійські профспілки планували масштабний страйк.