В Бельгии из-за масштабной забастовки аэропорты Брюсселя массово отменяют рейсы

Во вторник, 14 октября, в Бельгии проходит общенациональная забастовка, участники которой недовольны планом правительства по экономии бюджетных средств.

Об этом сообщает AFP, информирует "Европейская правда".

Крупнейший в стране аэропорт Брюсселя отменил все вылеты из-за забастовки сотрудников службы безопасности.

Аэропорт Шарлеруа, крупный европейский хаб для бюджетной авиакомпании Ryanair, заявил, что не может выполнять рейсы из-за нехватки персонала.

Задержки и отмены рейсов также коснулись метро, трамваев и автобусов бельгийской столицы.

Полиция столицы посоветовала гражданам избегать некоторых центральных районов и передвигаться на автомобилях.

Борясь с бюджетным дефицитом, размер которого нарушает правила Европейского Союза, бельгийское правительство во главе с Бартом де Вевером стремится реформировать пенсионную систему и провести другие меры экономии, вызвавшие ярость профсоюзов.

Профсоюзы выступили с решительной оппозицией против запланированных реформ, включая сокращение досрочного выхода на пенсию и замораживание индексации заработной платы.

"Это правительство обещало больше стабильных рабочих мест и повышение покупательной способности. Пустые слова! И снова все платят, кроме богатых", – заявил профсоюз CSC, призывая людей выйти на улицы с протестом.

Профсоюзы ожидают, что в среду в Брюсселе к митингу присоединятся десятки тысяч людей.

Акция протеста усилит давление на коалиционное правительство де Вевера, которое в понедельник не смогло договориться о бюджете, в связи с чем он отложил важную речь в парламенте, запланированную на вторник.

Сообщалось также, что 14 октября в Греции остановили работу общественный транспорт и порты из-за общенациональной забастовки, организованной крупнейшими профсоюзами государственного и частного секторов – ADEDY и GSEE.

В апреле два крупнейших аэропорта Бельгии уже предупреждали об отмене рейсов в день, когда бельгийские профсоюзы планировали масштабную забастовку.