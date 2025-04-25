Найбільші аеропорти Бельгії через страйк анонсували скасування рейсів

Два найбільші аеропорти Бельгії заявили про скасування рейсів 29 квітня – у день, коли бельгійські профспілки планують масштабний страйк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Найбільший аеропорт Бельгії – Брюссельський аеропорт – попередив у пʼятницю про скасування щонайменше 30% рейсів у день страйку, тоді як аеропорт Шарлеруа – про скасування всіх рейсів.

Таке рішення ухвалили через загальнонаціональну акцію профспілок проти заходів федерального уряду Бельгії, в якій візьмуть участь частина персоналу аеропортів.

"Це змушує нас вжити заходів для забезпечення найкращого функціонування аеропорту та продовження гарантування безпеки наших пасажирів і персоналу", – пояснили в Брюссельському аеропорту.

В аеропорту Шарлеруа уточнили, що всі рейси на 29 квітня скасовано через брак персоналу, "необхідного для забезпечення повної безпеки".

Пасажирам, на яких вплинуло це рішення, обіцяють перебронювати квитки або повернути кошти.

Протести бельгійських профспілок стосуються політики нового уряду Бельгії на чолі з Бартом де Вевером, зокрема пенсійної реформи, яка є менш вигідною для людей із низькими доходами.

Новий уряд Бельгії на чолі з лідером де Вевером склав присягу 3 лютого – через майже вісім місяців після того, як у країні відбулись парламентські вибори.