Поліція застосувала сльозогінний газ на акції проти заходів жорсткої економії в Брюсселі

Бельгійська поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись розігнати десятки тисяч людей, які заполонили Брюссель у вівторок на знак протесту проти запропонованих прем'єр-міністром Бартом де Вевером заходів жорсткої економії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Між поліцією і протестувальниками, деякі з яких били в барабани, запалювали фаєри і димові шашки, вигукуючи при цьому гасла проти скорочення програм соціального забезпечення, сталися невеликі сутички.

Близько 14:10 навколо центрального вокзалу були розгорнуті спецпризначенці. Пожежні машини застосували водомети перед головним входом до вокзалу, а також на площі Альбертіна. Проти протестувальників також застосували сльозогінний газ.

Також кількох людей затримали. В основному ж натовп розійшовся мирно.

Протест ускладнив рух транспорту в центрі бельгійської столиці, а також на головних дорогах, заблокувавши транспортні вузли.

Три найбільші профспілки Бельгії організували протест і загальнонаціональні страйки проти скорочення пенсійної системи та системи охорони здоров'я, запропонованого Де Вевером, який пообіцяв скоротити витрати, щоб спробувати подолати економічні труднощі країни.

За оцінками організаторів, до демонстрації приєдналося понад 150 тисяч осіб, в той час як поліція оцінює натовп у 80 тисяч осіб.

Федеральне бюро планування Бельгії очікує, що і без того значний дефіцит бюджету Бельгії зросте до 6,5% ВВП до 2030 року.

Як повідомлялося, найбільший у країні аеропорт Брюсселя скасував усі вильоти через страйк співробітників служби безпеки.

Повідомляли також, що 14 жовтня у Греції зупинили роботу громадський транспорт і порти через загальнонаціональний страйк, організований найбільшими профспілками державного та приватного секторів – ADEDY і GSEE.