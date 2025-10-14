Полиция применила слезоточивый газ на акции против мер жесткой экономии в Брюсселе

Бельгийская полиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать десятки тысяч людей, которые заполонили Брюссель во вторник в знак протеста против предложенных премьер-министром Бартом де Вевером мер жесткой экономии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Между полицией и протестующими, некоторые из которых били в барабаны, зажигали файеры и дымовые шашки, выкрикивая при этом лозунги против сокращения программ социального обеспечения, произошли небольшие столкновения.

Около 14:10 вокруг центрального вокзала были развернуты спецназовцы. Пожарные машины применили водометы перед главным входом в вокзал, а также на площади Альбертина. Против протестующих также применили слезоточивый газ.

Также нескольких человек задержали. В основном же толпа разошлась мирно.

Протест затруднил движение транспорта в центре бельгийской столицы, а также на главных дорогах, заблокировав транспортные узлы.

Три крупнейших профсоюза Бельгии организовали протест и общенациональные забастовки против сокращения пенсионной системы и системы здравоохранения, предложенного де Вевером, который пообещал сократить расходы, чтобы попытаться преодолеть экономические трудности страны.

По оценкам организаторов, к демонстрации присоединилось более 150 тысяч человек, в то время как полиция оценивает толпу в 80 тысяч человек.

Федеральное бюро планирования Бельгии ожидает, что и без того значительный дефицит бюджета Бельгии вырастет до 6,5% ВВП к 2030 году.

Как сообщалось, крупнейший в стране аэропорт Брюсселя отменил все вылеты из-за забастовки сотрудников службы безопасности.

Сообщалось также, что 14 октября в Греции остановили работу общественный транспорт и порты из-за общенациональной забастовки, организованной крупнейшими профсоюзами государственного и частного секторов – ADEDY и GSEE.