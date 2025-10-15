Британський міністр: у середу НАТО збирається посилити відповідь на агресію Росії

Міністри оборони держав НАТО у середу збираються в Брюсселі для того, щоб посилити відповідь Альянсу на агресивні дії Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр оборони Британії Джон Гілі перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств.

Британія та НАТО хочуть продемонструвати силу та єдність усіх союзників перед російською загрозою, переконаний британський міністр.

"Сьогодні Велика Британія та країни НАТО збираються, щоб посилити нашу відповідь на агресію Росії. Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприпустимими", – заявив Гілі.

Він зауважив, що, незважаючи на те, навмисні вчинки Росії чи ні, "Путін стежить за нашими діями".

"Якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо. Ми повинні відповісти на його (Путіна. – "ЄП") ескалацію нашою силою. Тож сьогодні ми посилюємося разом", – наголосив британський міністр.

Він оголосив, що Британія продовжить участь у місії НАТО Eastern Sentry: британські винищувачі й надалі здійснюватимуть польоти над Польщею до кінця року.

"Ми також нарощуємо виробництво дронів для України, поставивши цього року понад 100 тисяч дронів, а також спільно з Україною створюємо нові, вдосконалені перехоплювальні безпілотники", – розповів Джон Гілі.

Як повідомляла "Європейська правда", Британія передала Україні за шість місяців 2025 року понад 85 тисяч дронів.

11 вересня Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

10 жовтня стало відомо, що проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.