Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів

Новини — Четвер, 11 вересня 2025, 12:48 — Христина Бондарєва

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

Про це він розповів у соцмережі Х у четвер, пише "Європейська правда".

За словами Шмигаля, угоду було підписано з міністром оборони Джоном Гілі у продовження домовленостей між президентом України та прем’єр-міністром Великої Британії щодо розвитку промислової співпраці.

Для початку Велика Британія виготовить перші 1000 дронів – усі вони будуть доставлені в Україну. 

"Ці перехоплювачі вже довели свою ефективність проти "шахедного" терору Росії. Будемо масштабувати виробництво, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати наші міста і людей від повітряних атак", – написав Шмигаль.

Раніше у британському Міноборони повідомили, що першим спільним проєктом стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS. Він буде серійно вироблятися у Великій Британії, з планом випускати тисячі штук на місяць.

Безпілотник, розроблений в рамках проєкту OCTOPUS, був створений Україною за підтримки британських науковців та техніків і вже довів свою ефективність на полі бою, продемонструвавши високу ефективність проти дронів типу "Шахед", зазначили у британському міністерстві.

Зауважимо, 9 вересня у Лондоні відбулося засідання формату "Рамштайн". Під час нього міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

Велика Британія Зброя ЗСУ
