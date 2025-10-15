Британский министр: в среду НАТО собирается усилить ответ на агрессию России

Министры обороны государств НАТО в среду собираются в Брюсселе для того, чтобы усилить ответ Альянса на агрессивные действия России.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил министр обороны Великобритании Джон Хили перед началом заседания Североатлантического совета на уровне руководителей оборонных ведомств.

Великобритания и НАТО хотят продемонстрировать силу и единство всех союзников перед российской угрозой, убежден британский министр.

"Сегодня Великобритания и страны НАТО собираются, чтобы усилить наш ответ на агрессию России. Вторжение Путина на территорию НАТО – безрассудно, опасно и абсолютно недопустимо", – заявил Хили.

Он отметил, что, несмотря на то, преднамеренны поступки России или нет, "Путин следит за нашими действиями".

"Если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. Мы должны ответить на его (Путина. – "ЕП") эскалацию нашей силой. Поэтому сегодня мы усиливаемся вместе", – подчеркнул британский министр.

Он объявил, что Великобритания продолжит участие в миссии НАТО Eastern Sentry: британские истребители и в дальнейшем будут осуществлять полеты над Польшей до конца года.

"Мы также наращиваем производство дронов для Украины, поставив в этом году более 100 тысяч дронов, а также совместно с Украиной создаем новые, усовершенствованные перехватывающие беспилотники", – рассказал Джон Хили.

Как сообщала "Европейская правда", Великобритания передала Украине за шесть месяцев 2025 года более 85 тысяч дронов.

11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

10 октября стало известно, что проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.