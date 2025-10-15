В Іспанії відповіли на тарифні погрози Трампа через низькі витрати на оборону

Іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес відповів на погрози президента США Дональда Трампа щодо нових мит проти Іспанії через те, що країна мало витрачає на оборону.

Заяву очільника іспанського зовнішньополітичного відомства наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Альбарес наголосив, що прихильність Іспанії НАТО та всього, що союз вносить у євроатлантичну безпеку, "не викликає жодних сумнівів".

Глава іспанського МЗС наполягає, що "немає жодних сумнівів у тому, що Іспанія робить внесок в євроатлантичну безпеку".

У цьому контексті він нагадав, що 3 000 іспанських військових зараз гарантують безпеку східного флангу НАТО, що є "фундаментальним для безпеки неба над країнами Балтії".

Іспанія є "надійним союзником в НАТО" і має "військові витрати на рівні 2%", що було зобов'язанням, закріпленим союзниками на саміті в Уельсі у 2014 році, додав міністр.

Нагадаємо, Трамп у вівторок пригрозив Іспанії торговими санкціями через відмову збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

Минулого тижня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону, і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.

У відповідь на висловлювання Трампа в іспанському уряді непублічно зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати, є повноправним членом Альянсу і віддана НАТО.