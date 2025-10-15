В Испании ответили на тарифные угрозы Трампа из-за низких расходов на оборону

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа относительно новых пошлин против Испании из-за того, что страна мало тратит на оборону.

Заявление главы испанского внешнеполитического ведомства приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

Альбарес отметил, что приверженность Испании НАТО и всему, что союз вносит в евроатлантическую безопасность, "не вызывает никаких сомнений".

Глава испанского МИД настаивает, что "нет никаких сомнений в том, что Испания вносит вклад в евроатлантическую безопасность".

В этом контексте он напомнил, что 3 000 испанских военных сейчас гарантируют безопасность восточного фланга НАТО, что является "фундаментальным для безопасности неба над странами Балтии".

Испания является "надежным союзником в НАТО" и имеет "военные расходы на уровне 2%", что было обязательством, закрепленным союзниками на саммите в Уэльсе в 2014 году, добавил министр.

Напомним, Трамп во вторник пригрозил Испании торговыми санкциями из-за отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

На прошлой неделе во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону, и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.

В ответ на высказывания Трампа в испанском правительстве непублично отметили, что Испания выполняет "свои цели по обороноспособности" так же, как и Соединенные Штаты, является полноправным членом Альянса и предана НАТО.