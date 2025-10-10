Укр Рус Eng

ЗМІ: уряд Іспанії відреагував на слова Трампа про виключення країни з НАТО

Новини — П'ятниця, 10 жовтня 2025, 12:28 — Ірина Кутєлєва

В іспанському уряді заявили, що зберігають спокій попри заяви президента США Дональда Трампа про бажання виключити Іспанію з НАТО за недостатні витрати на оборону.

Про це агентству EFE розповіли співрозмовники в іспанському уряду, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на висловлювання Трампа урядові джерела зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати, є повноправним членом Альянсу і віддана НАТО.

В той же час лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо накинувся з критикою на прем’єр-міністра Педро Санчеса після заяви  Трампа про те, що Іспанію слід виключити з НАТО.

Як відомо, Трамп припустив, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію, оскільки ця країна не витрачає достатньо на оборону.

Американський президент і раніше критикував Іспанію за відмову збільшувати витрати на оборону.

