Сікорський пояснив, чому не варто боятись передавати Україні ракети Tomahawk

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що побоювання щодо того, що передача Україні далекобійних ракет Tomahawk сприятиме розростанню конфлікту, є даремними.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського міністра наводить The Guardian.

Очікується, що президент США Дональд Трамп обговорить постачання Україні Tomahawk на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Сікорський вважає, що не варто боятися того, як Росія може відреагувати на появу в України такого озброєння.

"Щоразу, коли ми мали намір надати Україні нові ракети, нові види зброї, хтось говорив: "Не робіть цього, це призведе до ескалації. Не надсилайте їм танки. Не давайте їм винищувачі МіГ. Не передавайте їм F-16. Не давайте їм ракети HIMARS, не давайте їм ракети ATACMS". І щоразу Росія була змушена підлаштовуватися", – сказав він.

За словами очільника польського МЗС, Україна може використати Tomahawk для ударів по російських нафтопереробних заводах, які нещодавно стали метою ударів українських безпілотників.

"Величезна територія Росії означає, що у вас немає достатніх засобів протиповітряної оборони, щоб захистити всі цілі", – сказав він.

Глава МЗС Польщі також зазначив, що Україна домоглася успіху в скороченні виробничих потужностей Росії з видобутку нафти.

"Коли ви досягаєте успіху, ви повинні його посилити", – підкреслив він.

Як повідомлялося, українська делегація у США вже зустрілась з виробником ракет Tomahawk.

Примітно також, що у НАТО вважають можливим постачання Tomahawk і не вірять у військову відповідь Росії.