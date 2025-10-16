Сикорский объяснил, почему не стоит бояться передавать Украине ракеты Tomahawk

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что опасения относительно того, что передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет способствовать разрастанию конфликта, являются бесполезными.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского министра приводит The Guardian.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп обсудит вопрос о поставках Украине Tomahawk на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в пятницу.

Сикорский считает, что не стоит бояться того, как Россия может отреагировать на появление у Украины такого вооружения.

"Каждый раз, когда мы намеревались предоставить Украине новые ракеты, новые виды оружия, кто-то говорил: "Не делайте этого, это приведет к эскалации. Не присылайте им танки. Не давайте им истребители МиГ. Не передавайте им F-16. Не давайте им ракеты HIMARS, не давайте им ракеты ATACMS". И каждый раз Россия была вынуждена подстраиваться", – сказал он.

По словам главы польского МИД, Украина может использовать Tomahawk для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые недавно стали целью ударов украинских беспилотников.

"Огромная территория России означает, что у вас нет достаточных средств противовоздушной обороны, чтобы защитить все цели", – сказал он.

Глава МИД Польши также отметил, что Украина добилась успеха в сокращении производственных мощностей России по добыче нефти.

"Когда вы достигаете успеха, вы должны его усилить", – подчеркнул он.

Как сообщалось, украинская делегация в США уже встретилась с производителем ракет Tomahawk.

Примечательно также, что в НАТО считают возможным поставки Tomahawk и не верят в военный ответ России.