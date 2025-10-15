В НАТО вважають можливим постачання Tomahawk і не вірять у військову відповідь Росії

У штаб-квартирі НАТО вважають, що у разі постачання Tomahawk для їхнього використання ЗСУ ця зброя не стане вирішальною, але матиме вплив на полі бою.

Про це заявив представник керівництва Альянсу, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності на брифінгу у штаб-квартирі Альянсу.

Високопосадовець наголосив, що утримується від оцінок, якими мають бути умови постачання і що необхідно виконати, щоби воно відбулося, а також що саме можна уразити цими ракетами.

"Але загалом вони посилять Україну, і вони, безумовно, матимуть вплив, доповнивши далекобійні потужності України", – підкреслив він.

Представник Альянсу також високо оцінив здобутки Сил оборони у здійсненні далекобійних ударів, згадавши ударні безпілотники та "нову крилату ракету, яка також успішно використовується для завдавання ударів на великі відстані". Він не став уточнювати, про яку саме ракету йдеться. "Ракети Tomahawk збільшать потенціал і розширять можливості, але вони лише доповнять те, чого Україна вже досягла", – пояснив він.

Також представник НАТО дуже скептично оцінив можливу відповідь РФ, попри агресивні заяви, що лунають з Москви.

"Щодо відповіді на "Томагавки", я не думаю, що ми обов'язково побачимо нову зброю. Я думаю, що відповіддю буде продовження риторики, подібної до тієї, яку ми вже бачимо, подекуди безвідповідальної риторики, яка включає брязкання ядерною зброєю, – заявив топпредставник Альянсу. – Але я не думаю, що є якась конкретна і не передбачувана нами відповідь, яку Росія могла б здійснити".

Як повідомлялося, наприкінці цього тижня Трамп говоритиме із Зеленським про Tomahawk.

Посол США в НАТО вже заявив, що здатність України бити вглиб Росії "могла б змінити розрахунки Путіна".

З Росії водночас лунають войовничі заяви – так, Дмитрій Медведєв нахамив Трампу і пригрозив відповіддю на постачання Tomahawk Україні.