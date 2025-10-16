Парламент Греції схвалив суперечливу норму про 13-годинний робочий день

У четвер парламент Греції ухвалив суперечливу реформу, яка дозволить 13-годинний робочий день за виняткових обставин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Депутати два дні обговорювали законопроєкт, запропонований консервативним урядом, попри жорстку критику з боку профспілок та опозиційних партій.

Ухвалений законопроєкт серед іншого, передбачає, що в обмін на додаткову оплату працівник може працювати до 13 годин на день на одного роботодавця протягом обмеженої кількості днів на рік.

Водночас 40-годинний робочий тиждень продовжує залишатися правилом, а понаднормова робота загалом має бути краще компенсована, з 40-відсотковою надбавкою.

13-годинний робочий день має бути добровільним, і жоден працівник не зобов'язаний працювати понаднормово, заявило Міністерство праці.

Але профспілки стверджують, що роботодавці мають перевагу в цих переговорах, особливо в країні, де майже не існує традиції інспекцій на робочих місцях.

Законодавство також передбачає можливість розбиття щорічної відпустки більш ніж на дві частини протягом року, гнучкий тижневий графік, дводенні контракти і прискорений прийом на роботу через додаток – все для того, щоб задовольнити "нагальні потреби компанії".

У вівторок Греція була охоплена загальним страйком, вже другим за цей місяць, оскільки профспілки вимагали відкликати нове законодавство.