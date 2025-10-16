Парламент Греции одобрил противоречивую норму о 13-часовом рабочем дне

В четверг парламент Греции принял противоречивую реформу, которая позволит 13-часовой рабочий день при исключительных обстоятельствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Депутаты два дня обсуждали законопроект, предложенный консервативным правительством, несмотря на жесткую критику со стороны профсоюзов и оппозиционных партий.

Принятый законопроект среди прочего, предусматривает, что в обмен на дополнительную оплату работник может работать до 13 часов в день на одного работодателя в течение ограниченного количества дней в году.

В то же время 40-часовая рабочая неделя продолжает оставаться правилом, а сверхурочная работа в целом должна быть лучше компенсирована, с 40-процентной надбавкой.

13-часовой рабочий день должен быть добровольным, и ни один работник не обязан работать сверхурочно, заявило Министерство труда.

Но профсоюзы утверждают, что работодатели имеют преимущество в этих переговорах, особенно в стране, где почти не существует традиции инспекций на рабочих местах.

Законодательство также предусматривает возможность разбиения ежегодного отпуска более чем на две части в течение года, гибкий недельный график, двухдневные контракты и ускоренный прием на работу через приложение – все для того, чтобы удовлетворить "насущные потребности компании".

Во вторник Греция была охвачена всеобщей забастовкой, уже второй за этот месяц, поскольку профсоюзы требовали отозвать новое законодательство.