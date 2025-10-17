У Європарламенті навели схему вступу України в ЄС за наявності окупованих територій

У разі збереження частини територій окупованими Україна могла б стати членом ЄС за прикладом Західної Німеччини чи Кіпру.

Про це заявив доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами євродепутата, потрібно зберігати реалізм: вступ України до ЄС під час війни означав би вступ ЄС у війну – а оскільки для цього рішення потрібна одностайність, він не бачить шансів на його ухвалення.

Галер вважає, що можливою є інша ситуація з початком перемир'я, але не вся територія України буде звільнена.

"Тоді ми отримаємо ситуацію, подібну до тієї, в якій була Західна Німеччина. Вона була членом ЄС, хоча не контролювала Східну Німеччину. А після падіння Берлінської стіни дія німецької конституції поширилася на Східну Німеччину – і вона автоматично стала частиною ЄС. Адже для Євросоюзу його членом була Німеччина в цілому, незалежно від того, де проходять її кордони", – пояснив він.

За словами Галера, та сама ситуація зараз є з Кіпром: "У той момент, коли рішення буде знайдене і Кіпр возз'єднається – право ЄС почне діяти на всій території острова".

Євродепутат стверджує, що те ж саме може бути і з Україною.

"Навіть якщо у момент припинення вогню не вся Україна перебуває під контролем уряду – ніщо не заважає нам вести переговори про ваш вступ до ЄС", – сказав він.

"І предметом переговорів буде членство України, а не частини України. Нашим партнером у цих переговорах буде уряд всієї України в її міжнародно визнаних кордонах. А непідконтрольна уряду територія, якщо така буде – приєднається до ЄС у момент відновлення цього контролю", – додав євродепутат.

Однак він наголосив, що наявність окупованих територій точно не завадить Україні стати членом ЄС.

Він також зазначив, що за допомогою перехідних періодів можна буде безпроблемно інтегрувати в ЄС окуповані території, як тільки вони повернуться під контроль уряду України.

"Коли Україна приєднується до ЄС, то перехідний період (коли деякі норми спільного ринку ЄС не застосовуються протягом певної кількості років. – "ЄП") діє тільки для підконтрольної уряду частини країни. А пізніше, коли інші частини повернуться під контроль України – то лише для цих територій почнеться облік своїх перехідних періодів", – пояснив євродепутат.

У цьому ж інтерв'ю Галер дав зрозуміти, що переговори про вступ України в ЄС можуть так і не відкритися до виборів в Угорщині весною 2026 року, оскільки "Віктор Орбан не передумає".

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.