Зеленський розраховує, що США забезпечать дотримання Росією перемир’я і обміну

Президент Володимир Зеленський розраховує, що США забезпечать, аби Росія виконала домовленості про триденне перемир’я з 9 до 11 травня та провела обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав у своїх соцмережах 8 травня ввечері.

У публікації президент підтвердив, що Україна за посередництва американської сторони домовилась з РФ про триденне перемир’я і обмін полоненими.

"Розраховуємо, що Сполучені Штати забезпечать виконання домовленостей російською стороною", – написав Зеленський.

Президент Трамп 8 травня заявив, що у війні між Росією та Україною буде оголошено триденне перемир’я (9, 10 та 11 травня).

"У Росії це свято присвячене Дню Перемоги, але так само і в Україні, оскільки вона також відіграла важливу роль у Другій світовій війні", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Це перемир'я, додав він, передбачатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін 1000 полонених з кожної країни.

Президент США додав, що переговори щодо припинення війни тривають, і кожен день наближає сторони до мети.

Україна на офіційному рівні дозволила провести Росії парад до 9 травня в рамках перемир'я.