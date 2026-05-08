Трамп оголосив триденне перемир’я 9-11 травня за згоди Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я у війні між Україною та РФ і анонсував обмін полоненими.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента США, припинення вогню має почати діяти 9 травня і тривати три дні.

"Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде оголошено триденне перемир’я (9, 10 та 11 травня). У Росії це свято присвячене Дню Перемоги, але так само і в Україні, оскільки вона також відіграла важливу роль у Другій світовій війні", – написав Трамп.

Це перемир'я, додав він, передбачатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін 1000 полонених з кожної країни.

Трамп зазначив, що він особисто виступив із пропозицією. З його слів випливає, що лідери обох краї її погодили.

"Цю пропозицію зробив безпосередньо я. Я дуже вдячний за те, що президенти Владімір Путін і Володимир Зеленський досягли згоди з цього питання. Сподіваємося, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної та запеклої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем наближаємося до мети", – написав Трамп.

В Офісі президента України анонсували журналістам невдовзі заяву з цього приводу.

4 травня російське Міноборони в односторонньому порядку оголосило "перемир'я" 8-9 травня, а у випадку "зриву" проведення параду 9 травня в Москві, пригрозило завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

Президент Володимир Зеленський вранці 8 травня повідомив, що Росія порушила своє є "перемир'я".

Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з 6 травня, але Росія не погодилася.