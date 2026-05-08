Трамп прокоментував публікацію Пентагоном перших файлів про НЛО

Президент США Дональд Трамп заявив, що Пентагон оприлюднив першу частину документів про НЛО з метою забезпечення повної та максимальної прозорості.

Про це Трамп написав 8 травня у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп відзначив, що файли було опубліковано за його дорученням.

"Я мав честь доручити своїй адміністрації знайти та надати урядові файли, пов'язані з інопланетним та позаземним життям, неідентифікованими повітряними явищами та неідентифікованими літаючими об'єктами. Оскільки попередні адміністрації не змогли забезпечити прозорість у цьому питанні, завдяки цим новим документам та відео люди можуть самі вирішити: "Що, в біса, відбувається?" Розважайтесь і насолоджуйтесь", – заявив глава Білого дому.

Пентагон оголосив 8 травня, що розпочав оприлюднення урядових документів про НЛО після того, як президент США Дональд Трамп доручив відомствам розсекретити їх.

У лютому Трамп оголосив у дописі в Truth Social, що він дасть вказівку оприлюднити ці файли незабаром після того, як колишній президент Барак Обама висловив у подкасті думку, що інопланетяни можуть існувати насправді. Обама уточнив, що говорив про велику імовірність існування життя в космосі.

У минулому повідомляли, що Пентагон витрачав мільйони доларів на вивчення НЛО.