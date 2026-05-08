Зеленський підтвердив перемир’я і обмін, анонсовані Трампом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна за посередництва американської сторони домовилась з РФ про триденне перемир’я і обмін полоненими.

Про це він написав у своїх соцмережах 8 травня ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Такими чином глава держави підтвердив анонсоване раніше президентом США Дональдом Трампом перемир’я 9-11 травня і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Президент написав, що цими днями "було багато звернень та сигналів щодо конфігурації завтрашнього дня в Москві у звʼязку з нашими українськими далекобійними санкціями".

"Принцип дзеркальності в наших діях добре відомий та був доведений російській стороні. Додатковим аргументом для України у визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", – написав Зеленський.

Саме тому, додав він, сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000.

"Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну", – відзначив глава держави.

Він подякував президенту Сполучених Штатів та його команді за результативну дипломатичну участь.

4 травня російське Міноборони в односторонньому порядку оголосило "перемир'я" 8-9 травня, а у випадку "зриву" проведення параду 9 травня в Москві, пригрозило завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

Президент Володимир Зеленський вранці 8 травня повідомив, що Росія порушила своє є "перемир'я".

Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з 6 травня, але Росія не погодилася.