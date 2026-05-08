Польща має конкретні плани на всі €44 млрд позики у рамках програми переозброєння SAFE

Польща вже запланувала конкретні контракти на усю суму позики, яку країна отримає у межах програми ЄС SAFE з підтримки переозброєння.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Наскільки ми зможемо виграти від цього – залежить від нас. І, звісно, ми підготували проєкти на усю суму – майже 44 млрд євро", – зазначив віцепрем’єр.

Він деталізував, що кожен конкракт будуть анонсувати та підписувати окремо. Багато з них будуть підписані вже до кінця місяця.

"Нас чекає дуже насичений травень – буде підписано десятки контрактів", – розповів він.

Косіняк-Камиш зазначив, що плануються зміни і до деяких вже існуючих контрактів.

Нагадаємо, Польща 8 травня першою з країн ЄС офіційно підписала угоду про позику на понад 40 млрд євро у межах програми Євросоюзу з підтримки переозброєння SAFE. Наступною угоду очікувано підпише Литва.

Польський уряд знайшов спосіб обійти президентське вето і все ж долучитися до механізму. Однак кредитні кошти можна буде витратити лише на військові структури й не можна буде залучити в супутні відомства – наприклад, на фінансування Прикордонної служби.