ЄС поділив гроші для ЗСУ, новий уряд Болгарії, прем'єрка Данії втрачає посаду: новини дня

Франція не вивозитиме своє посольство з Києва попри погрози РФ, а німецький глава МЗС назвав погрози Росії іноземним дипмісіям у Києві "ознакою паніки".

У Фіцо повідомляють, що той везе до Москви якесь послання Путіну, а Київ очікує на візит представників президента Америки на рубежі весни-літа.

У Латвії визнали, що технічні засоби виявлення безпілотників не впоралися зі своїм завданням, а у Греції почали розслідування через український дрон "Магура" біля острова Лефкада.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 8 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Реакція на погрози Москви

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав російські погрози іноземним дипломатичним місіям у Києві неприйнятними і "ознакою паніки".

За словами німецького міністра, "наслідки нескінченної низки серйозних прорахунків Путіна вже неможливо приховати".

"Режим прекрасно знає, що в цьому контексті власне населення може сприймати запланований парад перемоги лише як знущання", – сказав Вадефуль.

Нагадаємо, у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8-9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі 6 травня.

Росія зірвала режим тиші, який оголосила Україна з початку 6 травня. Надалі Зеленський пообіцяв діяти дзеркально.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін боїться атак України на свій військовий парад 9 травня.

"Схоже, він боїться України. І це також досить чіткий сигнал того, що він слабший, ніж вважає більша частина світу", – наголосив естонський міністр.

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що "якщо Київ реалізує злочинні плани у дні святкування перемоги, удар завдадуть, зокрема, по центрах прийняття рішень".

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна не піддасться на залякування з боку Росії: "Наше посольство в Києві продовжує працювати під керівництвом місцевої влади, а Україна має право на повну самооборону".

Франція також не вивозитиме своє посольство з Києва попри погрози РФ.

Париж закликав Москву відмовитися від агресивної риторики та невідкладно домовитися з Україною про реальне припинення вогню.

Вже ввечері президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я у війні між Україною та РФ і анонсував обмін полоненими.

З його слів випливає, що лідери обох країн її погодили.

Тим часом Міністерство закордонних справ Литви передало представнику посольства РФ ноту протесту через удари по Україні, а МЗС Росії викликало вірменського посла через візит Володимира Зеленського до Єревана.

На заходи посольства РФ у Німеччині 9 травня піде політикиня з партії "подруги Путіна", участь "Альтернативи для Німеччини" невідома.

Фіцо везе послання Путіну?

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час свого візиту до Москви має намір передати господарю Кремля Владіміру Путіну послання від українського президента Володимира Зеленського.

Радник президента України Дмитро Литвин нагадав про нещодавню розмову між Фіцо і Зеленським, в ході якої йшлося про "дипломатичні позиції та перспективи".

"І зокрема прем’єр Фіцо спитав – на що Україна налаштована? Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватись", – розповів Литвин.

Після прибуття до Москви Фіцо поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля та поділився, що є свого роду "чорною вівцею" у стаді Європейського Союзу.

"У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Я, отже, належу до того стада. Я кажу це скрізь, тому не маю проблем сказати це й тут – я є противником єдиної обов’язкової думки. Такий підхід є дуже неправильним", – заявив глава уряду Словаччини.

Тим часом словацька партія "Свобода і солідарність" (SAS) готує проєкт резолюції парламенту з засудженням поїздки прем’єра Роберта Фіцо до Москви на 9 травня.

"Роберт Фіцо вкотре зрадив Словаччину. Він вирішив поїхати до Москви, де особисто зустрінеться з воєнним злочинцем Владіміром Путіним. Ця поїздка – це не вшанування пам’яті, а явна підтримка режиму, який веде загарбницьку війну проти України та загрожує безпеці всієї Європи. Це плювок в обличчя нашим союзникам", – заявив голова SAS Браніслав Грьолінг.

Щодо переговорів з Росією

Ну а секретар РНБО Рустем Умєров доповів Володимиру Зеленському про підсумки його зустрічей з зі спецпредставниками американського президента у США.

"Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", – повідомив президент України.

Держсекретар США Марко Рубіо констатував відсутність "плідних результатів" у мирному процесі щодо України, проте зазначив, що за змінених обставин США готові до подальшого посередництва між українською та російською сторонами.

"Ми не хочемо марнувати час та витрачати сили на зусилля, які не приводять до прогресу. Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, що наблизить обидві сторони до укладення мирної угоди, ми хотіли б це зробити", – сказав держсекретар США.

Раніше видання FT повідомило, що лідери ЄС готуються до потенційних переговорів з Путіним, оскільки європейські столиці все більше розчаровуються переговорами щодо припинення війни в Україні, які очолює президент США Дональд Трамп.

Топдипломатка ЄС Кая Каллас, коментуючи публікацію, зазначила, що перш ніж розмовляти з росіянами, країнам ЄС потрібно домовитися, про що саме вони хочуть з ними говорити.

"І саме тому я вже кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ перелік речей, які ми хочемо бачити також і від російської сторони. Адже є також запити до Європи, якщо, наприклад, згадати про скасування санкцій", – сказала Каллас.

Вона додала, що вже наприкінці травня це питання обговорять міністри закордонних справ ЄС.

У Кремлі заявили, що російський правитель Владімір Путін готовий вести переговори з усіма, в тому числі з європейцями, але першим на контакт не піде.

Інциденти з дронами в Європі

Депутатка Європарламенту Сандра Калніете заявила, що поява безпілотників у повітряному просторі Латвії в четвер – не перший подібний випадок у країні і є прямим наслідком агресії Росії.

За її словами, частина цих інцидентів з дронами є навмисними, щоб перевірити реакцію країн Європейського Союзу та посіяти страх серед населення, однак частина – це нещасні випадки, зокрема через радіоелектронну боротьбу.

Сьогодні у Латвії повідомили, що 7 травня у нафтобазу на території їхньої країни врізались два дрони, а не один.

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня анонсувала "серйозну розмову" з міністром оборони через інциденти з дронами. Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс готовий взяти на себе відповідальність за те, що дрони, які вторглися до Латвії в ніч на четвер, не були безпечно збиті.

Командувач Національними збройними силами Латвії Каспарс Пуданс зазначив, що технічні засоби виявлення безпілотників не впоралися зі своїм завданням.

Ну а в Естонії перешкоди в роботі GPS заважають рятувальникам використовувати дрони.

Повітряний простір Молдови закривали через невідомий дрон. Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент із невідомим дроном, який залетів на територію країни.

"Це серйозне порушення суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова є неприйнятним. Міністерство наголошує, що такі дії становлять загрозу безпеці громадян, порушують безпеку повітряного простору та сприяють посиленню ризиків для безпеки в регіоні", – йдеться в повідомленні.

А у Греції почали розслідування через український дрон "Магура" біля острова Лефкада.

Оборонне співробітництво в Європі

11 травня ЄС розширить список санкцій проти Росії щодо викрадених українських дітей, а також обговорить нові аспекти гарантій безпеки для України.

А 12 травня міністри оборони держав Євросоюзу проведуть робочий ланч щодо військової допомоги України.

Швеція передала Україні спецтехніку для військових аеродромів.

Як дізналася "Європейська правда", близько 30 млрд євро, призначених на підтримку українського війська у 2026 році у рамках кредиту від ЄС на загальну суму 90 млрд євро, витратять на дрони (двома великими траншами), боєприпаси, ракети, у тому числі далекобійні, а також системи протиповітряної оборони.

Загалом, нагадаємо, кредит ЄС передбачає витратити 60 млрд з 90 млрд євро на підтримку української армії, причому ця сума буде поділена порівну на два роки – по 30 млрд на 2026 та 2027 роки.

Тим часом держави ЄС просять в Єврокомісії компенсації наданої Україні зброї на 43 млрд євро.

Польща першою у ЄС підписала угоду про позику у межах програми переозброєння SAFE.

Різне щодо США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виставив ЄС двомісячний дедлайн для фіналізації торговельної угоди.

США атакували об'єкти в Ірані, а також очікують відповіді Тегерану на свої мирні пропозиції у п’ятницю.

Пентагон почав публікувати розсекречені файли про НЛО.

Настрої в Угорщині на тлі перемоги Мадяра

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр в день складання присяги планує влаштувати святкування на честь кінця правління Орбана.

Як свідчать результати опитування Європейської ради міжнародних відносин ECFR, 64% угорців розраховують, що Мадяр поліпшить відносини з Україною.

Також виявили, що виборці партії майбутнього прем’єра "Тиса" розділені у питанні розблокування переговорів про вступ України в ЄС і що більше половини угорців проти припинення закупівель російських енергоносіїв.

До речі, за даними VSquare, Будапешт тихо вислав російського шпигуна, який проник у наближені до Орбана структури.

За словами джерела видання, уряд Віктора Орбана заблокував попередню пропозицію контррозвідувальної служби Угорщини відправити Артура Сушкова додому в лютому 2026 року – затримка була викликана політичними міркуваннями, оскільки Росія активно підтримувала спробу Орбана переобратися і його уряд не хотів ризикувати погіршенням відносин з Москвою в розпал передвиборчої кампанії.

Поразка Стармера у Британії

На регіональних та місцевих виборах у Великій Британії керівна Лейбористська партія прем'єр-міністра Кіра Стармера зазнала значних втрат.

Популіст Найджел Фарадж після виборів каже про "історичні зміни в британській політиці"

Як пише Politico, ще під час підрахунку голосів у багатьох англійських округах, лідер популістської партії Reform UK Найджел Фарадж перебував в піднесеному настрої.

"Я думаю, що ви є свідками історичних змін у британській політиці", – сказав лідер Reform UK.

Прем'єр Британії Кір Стармер після провальних результатів Лейбористської партії на місцевих виборах заявив, що партія "припустилася непотрібних помилок", але пообіцяв залишитися на посаді глави уряду.

Решта новин

У Франції заарештували ймовірного співучасника тортур в "Ізоляції" в окупованому Донецьку.

В Болгарії затвердили новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом, а проукраїнська прем'єрка Данії наблизилась до втрати посади.

У Польщі в ДТП з вантажівкою загинули двоє молодих українців.

В офісі партії прем’єра Нідерландів стався вибух, а у Німеччині проводили спецоперацію через захоплення заручників у банку.

Популярність Мерца впала до рекордно низького рівня для канцлера Німеччини.