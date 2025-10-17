У Європарламенті допускають, що переговори про вступ України в ЄС не відкриють до квітня

Доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер дав зрозуміти, що переговори про вступ України в ЄС можуть так і не відкритися до виборів в Угорщині, оскільки "Віктор Орбан не передумає".

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Галер погодився, що переговори про вступ фактично заморожені, якщо ЄС не знайде інший шлях або якщо Орбан не передумає. Однак, за його словами, "він не передумає".

"У квітні переговори відкриються, так чи інакше. Або Орбан "закінчиться", або він отримає нові причини, чому йому краще припинити це блокування", – сказав євродепутат.

"І тоді все буде у ваших руках. І не забувайте, що ухвалення законів у Верховній Раді – це важливо, але вирішальне значення має практичне втілення, імплементація правил ЄС", – додав він.

Поки ж, за його словами, Україна може говорити з іншими країнами-кандидатами, які просунулися далі на шляху до членства.

"У нас є кілька країн-кандидатів, які вже ведуть переговори – говоріть з ними. Питайте у Хорватії, яка останньою вступила до ЄС, як це було, коли вона починала свої переговори. Крім того, завдяки процесу скринінгу ви знаєте, де у вас все гаразд, а де є недоліки. Це дає вам змогу діяти ще до завершення формальностей", – зазначив Галер.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як відомо, подальше просування переговорного процесу для вступу України в ЄС блокує Угорщина.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.